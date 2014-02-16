ÖYM düzenlemesi Genel Kurul'a geliyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Üç milletvekilinin hastanelik olduğu TBMM Genel Kurulu'nda yeni haftanın da gergin geçmesi bekleniyor. Adalet Komisyonu'nda, tartışmaların dinmediği, polisin dokunulmazlığını artırması öngörülen, tutukluk süresini azami 5 yıla indiren, tedbir kararına ve dinlemeleri düzenleyen "Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hafta içinde Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.100'ün üzerinde AKP'linin imza verdiği teklif 22 maddeden oluşuyor.

Genel Kurul'da 18 Şubat salı günü görüşmeleri yarım kalan AFAD ile ilgili "torba kanun teklifi"ne devam edilecek. Görüşmeler, 2. Bölüm üzerinde sürecek.

Bu teklifin yasalaşmasının ardından, kamuoyunda "5. Demokratikleşme Paketi" olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

ÖYM'lerdeki hâkim ve savcıların görevi bitiyor

Teklife göre, daha önce yasal düzenlemeyle kaldırılan, ancak ellerindeki dosyalar sonuçlanıncaya kadar görevlerine devam etmesi hükme bağlanan özel yetkili mahkemeler tümüyle kaldırılıyor. Bu mahkemelerde görevli hakim ve savcılar, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde HSYK tarafından uygun göreve atanacak.

Mahkemelerin bir soruşturmada mal varlıklarına el koyma kararı vermeden önce görüşü alınacak Kuruluşlara Hazine Müsteşarlığı da eklendi. CMK'da yapılan değişikliklerle dinleme ve tedbir kararlarının ağır ceza mahkemesinde oy birliğiyle alınması hükmü getirildi.

Tutukluluk süresinde üst sınır 10 yıldan 5 yıla inecek. Ceza muhakemesi alanına giren suçlarda bu süre bir yıl uzatılabilecek.

22 maddelik teklifin Adalet Komisyonu'da muhalefetin 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına engel olacağı eleştirisine neden olan 17. madde çıkarıldı. Tekliften çıkarılan 17. madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle alınmış ve devam etmekte olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması; gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme koruma tedbirleri bakımından bu kanunla kabul edilen usule ve koşullara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde yeniden karar alınması zorunluluğu getiriyordu.

‘Jandarma’ cezaevinden çıkıyor

Adalet Komisyonu, 18 Şubat Salı günü , geçtiğimiz yıl TBMM'ye sevk edilen ve komisyonda bekleyen "Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı'nı ele alacak. Tasarı, ceza infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne devrini öngörüyor.