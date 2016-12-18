Oylum Talu: Beren Saat bana benziyor

Oylum Talu, güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu belirterek, “Kime göre güzel? Herkesten daha güzeli ve çirkini var. Aynaya aktığımda kendimi güzel görmüyorum. Mesela 10 tane gönlüm olsa birisini Brad Pitt'e vermem" dedi. "Beni Beren Saat'e çok benzetiyorlar" diyen Talu, "Ama ben ondan büyük olduğum için Beren Saat bana benziyor oluyor sanırım” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Emre Saygı’nın sunduğu ‘Hadi Be’ programına katılan Talu, Bugüne kadar birçok büyük dizi için başrol tekliflerleri aldığını belirterek “Bu rolleri kabul etmedim. Neden kabul etmediğimi ben de bilmiyorum. Bir dizide en fazla 4 bölüm oynarım sanırım" diye konuştu.

Talu, bir programında yılana sarılması hatırlatılması üzerine ‘Adrenalin sever misiniz? sorusunu “Kesinlikle böyle şeyler yapamam. O programda yaptığım zaten cahil cesaretiydi. Adrenalini hiç sevmiyorum. Ben müthiş bir hayvan severim. Uçaktan paraşütle atlayamam. Bungee jamping yapamam ve bunları yapanları gördüğüm zaman 3 km ileriye kaçarım” diye yanıtladı.