T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oylum Talu: Beren Saat bana benziyor

"Bir dizide en fazla 4 bölüm oynarım sanırım"

18 Aralık 2016 23:39

Oylum Talu,  güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu belirterek, “Kime göre güzel? Herkesten daha güzeli ve çirkini var. Aynaya aktığımda kendimi güzel görmüyorum. Mesela 10 tane gönlüm olsa birisini Brad Pitt'e vermem" dedi. "Beni Beren Saat'e çok benzetiyorlar" diyen Talu, "Ama ben ondan büyük olduğum için Beren Saat bana benziyor oluyor sanırım” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Emre Saygı’nın sunduğu ‘Hadi Be’ programına katılan Talu, Bugüne kadar birçok büyük dizi için başrol tekliflerleri aldığını belirterek “Bu rolleri kabul etmedim. Neden kabul etmediğimi ben de bilmiyorum. Bir dizide en fazla 4 bölüm oynarım sanırım" diye konuştu.

Talu, bir programında yılana sarılması hatırlatılması üzerine ‘Adrenalin sever misiniz? sorusunu “Kesinlikle böyle şeyler yapamam. O programda yaptığım zaten cahil cesaretiydi. Adrenalini hiç sevmiyorum. Ben müthiş bir hayvan severim. Uçaktan paraşütle atlayamam. Bungee jamping yapamam ve bunları yapanları gördüğüm zaman 3 km ileriye kaçarım” diye yanıtladı.

ETİKETLER

Oylum TaluBeren Saatdizibungee jumping

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24