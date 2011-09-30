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Öyle bir şaşırttı ki!

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya Acarkentt'te kasap dükkanı açıyor.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Öyle Bir Geçer Zaman dizisinin  Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya Acarkent'te kasap dükkanı açıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Trakya bölgesinde büyükbaş hayvan çiftliği kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Erkan Petekkaya, ailesiyle oturduğu Beykoz Acarkent'te kasap dükanı açıyor. Kasap, 9 Ekim Pazar günü hizmete başlayacak.

Uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten Petekkaya, 'Mest Et uzun soluklu bir çalışmanın ürünü.. Beyaz ve kırmızı etin yanı sıra organik içecekler ve köy yumurtası ile köy peyniri de satıyoruz. Etiler ve Nişantaşı olmak üzere şube sayımızı arttırmak için çalışmalarımız sürüyor'' dedi.




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