Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine RTÜK'ten 'duş' cezası

RTÜK, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide yer alan "Duş altında sevişme sahneleri"nden dolayı Kanal D'ye 369 bin lira para cezası verdi.

Gazeteport’un haberine göre, RTÜK toplantısında, 12 Şubat 2013 günü Kanal D’de yayınlanan dizi ele alındı. Söz konusu bölümde, Soner ve Bahar karakterleri, duş altında seviştiler ve çıplak bedenlerinin sarılma görüntüleri ekrana yansıdı.

'Çocuklarda cinsel suça ve sağlıklı gelişimini engelleyebilir'

Aynı bölüm, 19 Şubat günü 20.50’de tekrar yayınlandı. RTÜK bu sahnelerin, ‘’Çocuklarda cinselliğe karşı olumsuz kanaat oluşmasına, cinsel suça ve sağlıklı gelişimi engellemeye neden olabileceği ’’ni belirtti.

RTÜK üyeleri de ‘’Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel-ahlakî gelişimine zarar verici nitelik’’ gerekçesiyle, Kanal D’ye 369 bin 874 lira ceza verdi.