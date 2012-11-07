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Dünya

Oylar eşit ama delegeler Obama'nın

ABD'de ikinci kez başkanlığa seçilen Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama; Colorado, Nevada ve Virginia eyaletlerini de kazarak delege sayısını 303'e çıkardı

07 Kasım 2012 11:18

Başkanlık yarışının sonuna gelinirken Barrack Obama delege sayısını 303'e çıkardı. Başkan seçilebilmek için 270 delegenin desteği gerekiyordu.

ABD'nin 45. başkanı olan Obama, son duruma göre, rakibi Romney gibi 50 eyaletten 24'ünün seçici delegesini kazandı.  Adaylar, yüzde 49 ile aynı oy oranına sahipler.
 

 Virginia, Colorado, Iowa, Ohio, Nevada, California, Hawaii, Washington, New Mexico, Minnesota, New Hampshire, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, New York, Connecticut, Delawere, Illinois, Maine, Maryland, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinde zafer kazanan Obama aynı zamanda, eyaletlerden farklı bir statüye sahip başkent Washington DC'de de galip geldi.
 

Cumhuriyetçi aday Romney ise Kuzey Carolina, Güney Carolina, Idaho, Arizona, Missouri, Montana, Utah, Kansas, Texas, Louisiana, Wyoming, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Arkansas, Mississipi, Alabama, Indiana, Georgia, Kentucky, Batı Virginia, Tennessee'yi kazandı. Buna göre, Romney'nin delege sayısı 203'te kaldı.
 

Florida ve Alaska'da ise seçim sonuçları henüz belli olmadı. Bu eyelatlerin toplam delege sayısı 45.        

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