Öyküler 'SES'leniyor: 42 CD'de toplanan Türkiye'den 200 öykü dijital erişime açıldı

T24 Kültür Sanat

DenizBank'ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikâye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD'den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı.

İlki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan "Öyküler 'SES'leniyor" çalışması, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor.

DenizKültür'den yapılan açıklamaya göre; her biri özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844-1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser de 1952 sonrası doğmuş yazarlara ait.

DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel'in seslendirdiği Dede Korkut'a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter'in seslendirdiği Sabahattin Ali'ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği Aziz Nesin'e ait Kambur Sabri'nin Radyosu, Sema Aybars'ın seslendirdiği Münire Danış'a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler'in seslendirdiği Başar Başarır'a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa'nın seslendirdiği Selma Fındıklı'ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş'in seslendirdiği Nedim Gürsel'e ait Dönüş ve daha onlarcası yer alıyor.

"Başlı başına sanat hazinesi"

“13 yıl önce mevcut kültür sanat ürünlerinden farklı olan, içeriği ve kapsamı ile kalıcı bir çalışma için yola koyulduklarını” belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dijital kanalların sunduğu imkânlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacında olduklarını belirtti. Dijital seride kendisi de Nedim Gürsel'in Dönüş öyküsünü seslendiren Hakan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültür ve sanat ile gönül bağımız kurulduğumuz ilk döneme dayanıyor. Çünkü hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. DenizKültür, seçkin öykülerimizin ve hikâye anlatıcılığının dijital ortamda milyonlar için erişilebilir olması için önemli bir inisiyatif aldı. Bu özel çalışmayı dijital platforma taşıyarak etki alanını genişletmeyi, Türk edebiyatının lezzetine çok daha fazla insanımızın varmasını arzu ediyoruz. DenizBank olarak, türünün ilk örneği olan projemiz ile değerli üstatlarımızın isimlerinin nesiller boyu anılmasına ve elbette edebiyata ilginin artmasına biraz da olsa katkı yapabilirsek, ne mutlu bize.” 'Öyküler SES'leniyor'dan tadımlık bölümler için tıklayın

Dijital seride yer alan hikâyeler DenizBank Youtube sayfalarından ve www.oykulersesleniyor.com adresinden dinlenebilir.