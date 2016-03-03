Öykü Serter: Omurgasız erkekle işim olmaz, arkama bakmadan kaçarım

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' adlı programın sunucusu Öykü Serter özel hayatında birçok kez hayal kırıklığına uğradığını söyledi. "Ne adamlar gördüm tasmalarıyla alemlere dalan! Ben aşk kotamı doldurdum" ifadelerini kullanan Serter, "omurgasız erkeklerle işim olmaz, arkama bakmadan kaçarım" dedi.

Elele dergisinde yayımlanan röportaja göre; Serter şöyle konuştu: 'Ne adamlar gördüm; tasmalarıyla alemlere dalan! Ben aşk kotamı doldurdum. Sabrım sonsuzdur ama suistimal edilirsem ışık hızıyla soğurum. Omurgasız, sözünü tutmayan erkeğe tahammül edemem, işim olmaz. Arkama bakmam kaçarım"

Radikal'de yer alan habere göre; Öykü Serter'in adı bir dönem İşte Benim Stilim programında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu'yla aşk dedikodularına karışmıştı.

Öykü Serter kimdir?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara’nın Çankaya semtinde doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olan Serter ayrıca, Latin Dili ve Edebiyatı okudu. Galatasaray Üniversitesi’nde Radyo-TV yüksek lisansı yaptı. BahçeşehirÜniversitesi’nde sinema-medya doktorasına devam ediyor.



Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250’si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanan Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo.

Medya sektörüyle Capital Radio'da DJ'lik yaparak başlayan serter, ardından Number One FM'de çalıştı. Daha sonra Cine 5'te yayınlanan “5'de 5” isimli müzik programıyla dikkat çekti. 5 te 5'ten sonra bir süre haber/ belgesel programı hazırlamış daha sonra da konuklu müzik programı sundu. En büyük özelliklerinden biri bütün metinlerini kendisi hazırlaması. Biri Bizi Gözetliyor “BBG” isimli programın yayınlanan tüm bölümlerini sundu. Osmanlıca merakının yanı sıra kendi yarattığı "sevgili izlekler" cümlesi de epey dikkat çekti. Biri Bizi Gözetliyor'dan sonra Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı yarışma programlarınında vazgeçilmez sunucusu oldu.



Öykü Serter oyunculuk tutkusu ile iki de dizi filmde oynamıştır.



Uzun süreli ilişkiler kuran Öykü Serter 1999- 2005 arasındaki altı sene Kargo Grubu’nun solisti Koray Candemir'le arkadaşlık etti. Sonraki dönemde Senkron TV’nin sahibi Levent Altınay’la birlikte oldu.



2006 yılında Öykü Serter ile Ragga Oktay’ın birlikte hazırladıkları (Bilimsel Uygulama Merkezi) "B.U.M" adlı yarışma izleyicilerden büyük ilgi gördü.



14 Temmuz 2007 Cumartesi günü evinden spor yapmak için çıkan Öykü Serter, yan komşusunun Pitbul cinsi köpeğinin saldırısına uğramış ve sol uyluk kemiği ve iki ayak bileğinden yaralandı.



2010 yılında TRT1’de Bank Asya 1.Lig Günlüğü ve MasterChef Türkiye isimli programı ve 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Star Akademi'nin sunucusu oldu.



2014 yılının Eylül ayından bu yana devam eden “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.



Filmleri :

2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)

2006 - Ahbir Polis Olsam (Dizi)



Sunduğu Yarışma Programları :

İşte Benim Stilim

Bu Tarz Benim

Anadolu Ateşi

Akademi Türkiye

Biri Bizi Gözetliyor

Acemi Birlik