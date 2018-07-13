Öykü Karayel ile Can Bonomo evlendi: Çeşme'de bir düğün daha yapacağız

İki yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, nikâh sonrası Asmalımescit’te eğlenmeye gitti. İkili, “Çok mutluyuz, siz de olun. İyi ki evlendik” şeklinde konuştu. Habertürk'ün Cadde'yi kaynak gösterdiği haberine göre çift, Çeşme'de bir düğün daha yapacağını söyledi.

Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçen kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Ünlü şarkıcı Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile önceki akşam dünya evine girdi. İçift, nikâh sonrası soluğu Asmalımescit’te aldı.

Edinilen bilgiye göre bir mekânda arkadaşlarıyla kutlama yapan çift, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Yarın akşam Çeşme’de bir düğün daha yapacaklarını söyleyen ikili, “Çok mutluyuz, siz de olun. İyi ki evlendik” şeklinde konuştu.

27 yaşındaki Öykü Karayel, gecede ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarladığı gelinliği giymişti. Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulunmuştu.

150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo'nun nikâh şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken; Öykü Karayel'in nikâh şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yapmıştı.