OYDER Başkanı Mersin: BDDK kararıyla otomotiv pazarı ivme kazanacak

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yeni düzenlemesinin otomotiv pazarına pozitif bir yansıması olacağını ifade ederek, "Pazarın, BDDK'nin kredi limiti ve taksit güncellemesiyle biraz daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Tabii ki bunun arkasından da ciddi anlamda faizlerin gerilemesi lazım." dedi.

Mersin, BDDK'nin taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında yaptığı değişikliği değerlendirdi.

Beklentilerine yakın bir değişiklik gerçekleştiğini aktaran Mersin, bu kapsamda BDDK yetkilileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Yeni düzenlemenin pazara pozitif bir yansıması olacağını ifade eden Mersin, "Perakende müşterilerimiz bu kredi kullanma oranları ile istediği araca sahip olamıyordu. Çünkü eskiden 300 bin TL'ye kadar yüzde 30 kredim kullanım oranı vardı. Dolayısıyla bu yeni düzenlemeyle pazarda daha iyi bir tablo ortaya çıkacak." dedi.

Türkiye otomotiv pazarındaki duruma ilişkin de değerlendirmede bulunan Mersin, şunları kaydetti:

"Ocak ayında yüzde 13 daralma oldu. Şubat ayında da yine buna yakın bir daralma olacak. Tabii belli bir adet satılıyor ama o satış adetlerinin yüzde 60-70'i filo satışları. Perakende satışlarda durgunluk var. Pazarın, BDDK'nin kredi limiti ve taksit güncellemesiyle biraz daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Tabii ki bunun arkasından da ciddi anlamda faizlerin gerilemesi lazım. Bu da bir etken. Ama son güncellemenin sektöre iyi bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz."

"Düzenleme 2. el otomotiv sektörüne de olumlu yansır"

Turgay Mersin, BDDK'nin yeni düzenlemesinin, ikinci el sektöründeki temsilciler tarafında da beklendiğini, bu düzenlemenin ikinci el otomotiv sektörüne de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Araç bulunurluğunun markadan markaya göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Mersin, "Birçok markada artık bulunurluk sıkıntısı kalmadı. Sadece bazı markaların bazı modellerinde var. Ama bu 2021'deki gibi büyük bir sıkıntı değil." dedi.

Araç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Mersin, "Birincisi, bu kura bağlı. Kurlar zaten şu an stabil. Bir de 2022 modeller çıkıyor malumunuz. 2022 model araçlara bazı zamlar geldi ama 2021 modellerde zam yok." ifadelerini kullandı. (AA)

Düzenlemeyle ne değişti?

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre 400 bin TL’lik bir araçta kredi oranı yüzde 70 oldu. Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 aya çıkarıldı. Değeri 400 binle 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde 36 ay, 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 24 ay oldu. Değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.

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