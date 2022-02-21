Otomotivde taksit limitleri değiştirilirken kredi kademeleri artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomotivde araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerini ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitti.

Buna göre BDDK, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, nihai fatura değeri 400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay olarak belirlenmesi kararı aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, diğer taraftan, nihai fatura değeri 800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

Taşıt kredisi ise değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtların yüzde 70'ini, fatura değeri 100 bin TL'yi aşan araçlarda, bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanıyordu. Değişikliğin ardından kredi kullanılabilecek oran araç değerine göre kademeli hale getirildi.

Yeni yapılan değişiklikle taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

Nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına,

400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,

1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’i aşamamasına ve

2 milyon TL’nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.