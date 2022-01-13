OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin ÖTV indirimin beklendiğini fakat beklenenin altında bir indirim olduğunu söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Mersin, “Son aylarda dillendirdiğimiz bir haberdi. En son Ağustos ayında yapılmıştı. Fiyat artışları ile kaçınılmaz bir sondu. Zamanlaması doğru oldu. Çünkü beklenti oluşmuştu. Yüzde 3 ile 11 arasında bir indirim olacak araç durumuna göre. B segmenti araçları çok etkiliyor. Şunu da belirtmek lazım beklentimizin kısmen altında oldu ama sonuçta devletimize ve bakanlığa teşekkür ediyoruz” dedi.

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