Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Matrah limitleri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.