OYAK Renault, 7 milyonuncu otomobili ve motorunu üretti

Türkiye’nin en büyük entegre otomobil fabrikası olan OYAK Renault, 7 milyonuncu otomobili ve motoru banttan indirdiğini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanına otomobil ihracatı yapan fabrikada üretilen 7 milyonuncu araç, Almanya’daki kullanıcısıyla buluşacak olan Clio E-Tech oldu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan OYAK Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, şunları söyledi:

"Üretime başladığımız 1971 yılından bugüne dek 7 milyon araç ve motor üretimini gerçekleştirmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Renault 12 üretimi ile başlayan ve 50 yılda toplam 7 milyon araç ve motor ile 6 milyon şasi ve vites kutusuna uzanan yolculuğumuzda, şimdiye kadar fabrikamızdan 20’den fazla modeli yollara çıkardık. Otomobil üretimine başladığımız yıllarda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitemiz, bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaşmış durumda."