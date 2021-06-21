Oya Ersoy: Daha HDP üyesi olmadan HDP'nin kapatılmasına neden olmuşum

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, partinin kapatılması için hazırlanan iddianamede, 'kurucu' olarak gösterildi. Partiye son genel seçimde milletvekili adayı olduğu dönemde üye olan Ersoy, “Daha HDP üyesi olmadan HDP'nin kapatılmasına neden olmuşum” dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, “Sanırım HDP üyesi ve milletvekili olmadan gelecekte üyesi ve vekili olacağım bir partinin kapatılmasına neden olmuşum" dedi.

HDP'nin kapatılması ile ilgili daha önce hazırlanan ve reddedilen iddianamede henüz Halkevleri Genel Başkanı olduğu ve HDP'nin kurulmadığı dönemde hakkında açılıp takipsizlikle sonuçlanan soruşturmalara da yer verildiğini belirten Ersoy, "Bu defa onları çıkarmışlar ancak parti kurucusu olarak yazmışlar. HDP üyeliğim 24 Haziran seçimlerine adaylık başvuru ile birlikte başladı" ifadesini kullandı.

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