AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin oy birliği ile kabulüne karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yaptı.

Mahkeme kapatma iddianamesini oy birliği ile kabul etti. Öte yandan Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele aldı. Genel Kurul, bu taleplerin daha sonra değerlendirilmesine karar vermek üzere reddetti.

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Süreç nasıl işleyecek?

İddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP, AYM'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını verecek; isterse bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM heyeti karara bağlayacak.

HDP'nin ön savunması sonrası ardından esas hakkındaki görüş sunulacak ve HDP'ye gönderilecek. AYM'nin belirleyeceği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak.

Tüm bu sürecin ardından raportör davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sırasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve AYM üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesine göre bir partinin kapatılmasına veya devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebiliyor.

Siyasi parti kapatma davası sonucu verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ ediliyor ve Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.