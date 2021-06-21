HDP’ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den AYM kararı yorumu: Beklediğimiz bir karardı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderdikleri iddianamenin kabul edilmesine ilişkin olarak, “Beklediğimiz bir karardı” yorumunu yaptı.

Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül’e konuşan Şahin, “Bu aşamadan sonra dosya Anayasa Mahkemesinde, mahkeme hangi kararı verirse o karara saygılıyız. Sonucunu da mahkeme değerlendirecek ve bir karar verecek" dedi.

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