Oya Baydar ödülünü hapisteki yazar ve gazetecilere armağan etti

T24 yazarı Oya Baydar'a 2016 Türk - Fransız Edebiyat Ödülü dün Paris 10. Bölge Belediyesi'nde yapılan bir törenle verildi. Baydar törende yaptığı konuşmasında ödülü, Türkiye'de hapiste yatan bütün gazeteciler, yazarlar ve Kürt politikacılara armağan ettiğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Pariste'ki France Turquie Komitesi tarafından verilen ödüle Baydar, Fransızcaya 'Et ne reste que des cendres' adıyla çevrilen 'Sıcak Külleri Kaldı' adlı romanıyla değer görülmüştü.

"İnsancıl bir dünya için"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Oya Baydar komite başkanı yazar Kenize Murad'ın elinden aldığı ödülü Türkiye'de hapiste yatan bütün gazeteciler, yazarlar ve Kürt politikacılara armağan ettiğini söyledi. Baydar'ın bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı. Yazar Nedim Gürsel, Paris Match dergisinden Gilles Chauffier ve çok sayıda davetlinin katıldıkları ödül töreninde küçük bir konuşma yapan Oya Baydar, başta Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde hapiste yatan gazetecileri selamladığını ifade ederek şunları söyledi:

"France Turquie jüri üyeleri beni çok onurlandırdılar, bu ödülü başta Türkiye'de şu an hapis yatmakta olan bütün gazeteciler, yazarlar, Kürt siyasetçiler, Güneydoğu'daki belediye başkanları ile dünyanın bütün ülkelerinde hapis yatan gazeteciler ve yazarlar adına alıyorum. İnsanlığın ön plana çıktığı bir dünya ümit ediyorum. Böyle insancıl bir dünya için dayanışma içerisinde olmamamız gerekir."

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Komite Başkanı yazar Kenize Murad ise ömrünü Türkiye'de insanlığa adamış olan Oya Baydar'ı aralarında görmekten mutlu olduklarını belirtti.

Türk - Fransız Edebiyat Ödülü, her yıl Türkiye konulu roman veya deneme kaleme alan Türk ya da Fransız bir yazara veriliyor. Oya Baydar'ın ödüle layık bulunan 'Sıcak Külleri Kaldı' adlı kitabı Türkiye'de Can Yayınları tarafından yayımlanmıştı.