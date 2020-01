Oya Baydar: Barış sürecinin önündeki en büyük engel siyasi hesaplar, iktidar kaygıları

Hülya Koçyiğit: Eğer barışı istiyorsak her iki taraf da empati kurarak konuşmalı

Ceyda Düvenci: Kaybedilen her evlat bir can, her can kaybı bir ananın dinmeyen yürek acısı. Bu bağlamda artık dil, din, ırk gözetmeksizin barış taraftarı olunmalı