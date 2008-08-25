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Oya Başar, yine ameliyat olacak

Meme kanserine yakalanarak iki kez bıçak altına yatan Oya Başar, üçüncü kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

25 Ağustos 2008 03:00

Meme kanserine yakalanan ve Amerika'ya tedavi olmaya giden Oya Başa, geçtiğimiz ay dönmüştü. Ünlü sanatçı hâlinden oldukça memnun olarak dizi setlerine geri döndü; ancak Başar'ın bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyormuş.

Konu ile ilgili olarak Oya Başar ''Şu an kendimi çok iyi hissediyorum; ama yarın ne olacağı belli olmaz. Sonuçta iki sene iyi olursunuz, daha sonra başka bir şey çıkabilir. Bir ay sonra bir ameliyat daha olacağım.Bitecek inşallah; ama hiçbir zaman tam anlamı ile iyileştim artık denilemez. Ne zaman ne olacağı belli olmaz.'' dedi.

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