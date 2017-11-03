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Bilim / Teknoloji

Oxford'da yapılan çalışmadan: Uzaylıların neye benzediği, Evrim Kuramı ile tahmin edilebilir

Uzayda bulunan gezegen ve yaşam formlarının, Evrim Kuramı'yla açıklanabileceği belirtildi

03 Kasım 2017 16:04

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yayınlanan makalede, Evrim Kuramı’nı kullanarak ‘uzaylı’ yaşamı hakkında daha fazla bilgi elde edilebileceği açıklandı.

Oxford Üniversitesi Zooloji Profesörü Samuel Levin ve meslektaşları tarafından yayınlanan makalede, uzayda bulunan çeşitli gezegen ve yaşam formlarının, Evrim Kuramı’yla açıklanabileceği belirtildi. International Journal of Astrobiology'de yayınlanan makalede, doğal seçilimi kullanarak yalnızca Dünya hakkında değil, "nitrojenle nefes alabilen uzaylılar" hakkında da birçok bilginin ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Makalede, Evrim Kuramı’nın temel ilkelerinden biri olan varyasyon, söz konusu varyasyonun kalıtsallığı ve varyasyonun farklı sonuçları kullanılarak uzaylı evriminin gözlemlenebileceği söylenirken, uzaylıların da doğal seçilime tabi oldukları belirtildi.

"Uzayda yalnız mıyız? sorusuna halen cevap veremiyoruz"

Makalenin yazarlarından Samuel Levin, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Dünya üzerinde yaşayan ve doğal seçilimden etkilenen canlı organizmalar gibi uzaylı yaşam formlarının da adaptasyonla nasıl göründüklerini tahmin edebiliriz. Tahminlerimiz, özellikle bir virüsün olabileceği kadar kompleks uzaylılar hakkında gerçekleşebiliyor. Yinelenen moleküllere karşı tek bir açıklama olarak, uzaylı yaşam formlarının büyük değişimler geçirdiğini tahmin ediyoruz. Söz konusu büyük değişimler oldukça nadir olsa da Evrim Kuramı anlayışıyla kolayca açıklanabiliyor. Uzaylı yaşam formlarının neye benzediği hakkında daha çok araştırma yapılması gerekiyor ve 'Uzayda yalnız mıyız?' sorusuna halen cevap veremiyoruz. Fakat araştırmalarımızın da gösterdiği gibi eğer yalnız değilsek, artık uzaylı yaşam formları hakkında bilim kurgunun bize gösterdiğinden daha çok şey biliyoruz".

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