İbrahim Tatlıses sevinci ve hüznü birlikte yaşadı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hızla sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, önceki gün hayatının en duygusal günlerinden birini yaşadı.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 'Oxford vardı da gitmedik mi?' diyerek okuyamadığı için sürekli hayıflan İbrahim Tatlıses'in hayalini oğlu İdo gerçekleştirecek.

İdo, mezunları arasında Ahmet Güvenç, Aydın Esen ve Arif Mardin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu dünyanın sayılı müzik okullarından biri olan ABD’deki Berklee College of Music’e kayıt yaptırdı.

Boston’da 1945 yılında bağımsız konservatuvar olarak kurulan Berklee College of Music, diğer okulların aksine klasik müzik yerine caz başta olmak üzere çağdaş müziğe yönelik öğrenci hazırlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Şu anda bir dönemlik harcı 18 bin dolar olan okulun 99 öğrencisi toplam 221 Grammy Ödülü aldı.

Tatlıses, Amerika’ya uçmadan önce oğlu İdo için önceki akşam Etiler’de işlettiği kebapçıda veda yemeği verdi.

İdo babasıyla vedalaştıktan sonra annesi Derya Tuna ile 07.25 uçağıyla ABD’ye uçtu. Derya Tuna ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, havalimanında oğlunu yolcu etmeye gitmedi.

Babasının daha sonra Amerika’ya geleceğini söyleyen İdo, “Babamla birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık ama daha sonra yanıma gelecek” dedi.