T24 LogoT24 Logo
Magazin

İbrahim Tatlıses sevinci ve hüznü birlikte yaşadı

Okuyamadığı için üzüntüsünü 'Oxford vardı da gitmedik mi?' sözleriyle belirten İbrahim Tatlıses'in hayalini oğlu İdo gerçekleştirecek

16 Temmuz 2012 18:50

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hızla sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, önceki gün hayatının en duygusal günlerinden birini yaşadı.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 'Oxford vardı da gitmedik mi?' diyerek okuyamadığı için sürekli hayıflan İbrahim Tatlıses'in hayalini oğlu İdo gerçekleştirecek.

İdo, mezunları arasında Ahmet Güvenç, Aydın Esen ve Arif Mardin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu dünyanın sayılı müzik okullarından biri olan ABD’deki Berklee College of Music’e kayıt yaptırdı.

Boston’da 1945 yılında bağımsız konservatuvar olarak kurulan Berklee College of Music, diğer okulların aksine klasik müzik yerine caz başta olmak üzere çağdaş müziğe yönelik öğrenci hazırlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Şu anda bir dönemlik harcı 18 bin dolar olan okulun 99 öğrencisi toplam 221 Grammy Ödülü aldı.

Tatlıses, Amerika’ya uçmadan önce oğlu İdo için önceki akşam Etiler’de işlettiği kebapçıda veda yemeği verdi.

İdo babasıyla vedalaştıktan sonra annesi Derya Tuna ile 07.25 uçağıyla ABD’ye uçtu. Derya Tuna ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, havalimanında oğlunu yolcu etmeye gitmedi.

Babasının daha sonra Amerika’ya geleceğini söyleyen İdo, “Babamla birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık ama daha sonra yanıma gelecek” dedi.

ETİKETLER

İbrahim TatlısesidooxfordAbdBerklee College of Music

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24