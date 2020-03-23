Oxford Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Sezgin: Bu salgın hızlı bulaşıyor; 10 tane hasta bile Çin'in tekrar başa dönmesine neden olabilir

Oxford Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü'nde bağışıklık sistemleri üzerine çalışan Yrd. Doç. Erdinç Sezgin, Koronavirüs(Covid-19) salgınının daha önce görülen SARS salgınından daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde yaşanacak gelişmelerin önemli olduğuna dikkat çeken Sezgin, virüsün yapısını göresellerle anlatarak, "SARS'tan daha az ölümcül ancak daha hızlı bulaşıyor. Koronavirüs(Covid-19)'un bu kadar yayılmasının nedeni asemptomatik olarak yayılması yani daha belirtilerini göstermeden siz hasta olmuş ve virüsü yaymış olabiliyorsunuz" diye konnuştu.

Kısa Dalga Podcast Youtube hesabında gazeteci Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlayan Sezgin, virüsün İtalya'daki gibi devam etmesi halinde toplumun hepsine bulaşabileceğini söyleyerek "Şu anda yapılan şeylerin hepsi tahmin. Bunun ne kadar süreceği önümüzdeki bir iki ayda alacağımız tedbirlere bağlı" dedi.

"SARS kadar kötü olmasa da ölümcüllük oranı yüzde 3 ve bu da büyük bir rakam" diyen Sezgin, Çin'de alınan sıkı önlemlere dikkat çekerek, "Çin'de bir buçuk iki ay olmasına rağmen hala günde 10-15 hasta geliyor. Binlerden 10'a düştü bu çok iyi bir durum. Ama şu anda Çin'in yüzde 99'dan fazla nüfusu henüz bu virüsü tanımamış bu da demek oluyor ki Çin tedbirleri elden bıraksa 10 tane hasta ile bile bütün süreç başa dönebilir" diye konuştu.