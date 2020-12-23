Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Bell: Oxford aşısının Noel'den hemen sonra onaylanmasını bekliyoruz

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği aşının Noel'den hemen sonra onaylanmasını beklediğini söyledi.

BBC Radyo 4'te konuşan Prof. Bell, eskisine göre daha olumlu gözüken verilerin yetkili kurumlara iletildiğini söyledi.

Britanya hükümeti bu aşıdan 100 milyon doz satın almıştı. Bunların 40 milyonunun Mart sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Britanya'da şu anda yalnızca Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşı uygulanıyor. Dağıtımı daha kolay olan Oxford aşısının da devreye girmesiyle birlikte ülkenin Koronavirüs'le mücadelesinin güçlenmesi bekleniyor.