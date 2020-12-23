T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Bell: Oxford aşısının Noel'den hemen sonra onaylanmasını bekliyoruz

23 Aralık 2020 16:03

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği aşının Noel'den hemen sonra onaylanmasını beklediğini söyledi.

BBC Radyo 4'te konuşan Prof. Bell, eskisine göre daha olumlu gözüken verilerin yetkili kurumlara iletildiğini söyledi.

Britanya hükümeti bu aşıdan 100 milyon doz satın almıştı. Bunların 40 milyonunun Mart sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Britanya'da şu anda yalnızca Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşı uygulanıyor. Dağıtımı daha kolay olan Oxford aşısının da devreye girmesiyle birlikte ülkenin Koronavirüs'le mücadelesinin güçlenmesi bekleniyor.

ETİKETLER

John BellOxfordOxford aşısıOxford ProfesörOxford Koronavirüs aşısıKoronavirüs aşısıKoronavirüsAstraZeneca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24