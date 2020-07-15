"Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısı için olumlu haberler gelebilir"

ITV televizyon kanalı editörü Robert Peston, The Spectator için yazdığı makalede Oxford Üniversitesi ve Britanyalı şirket Astra Zeneca'nın üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili olarak çok yakın zamanda hatta yarın, olumlu haberler gelebileceğini duyurdu.

The Spectator'da konuya ilişkin gelişmeleri aktaran Peston, Astra Zeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısıyla ilgili olarak ilk verilerin bilim dergisi the Lancet'te yayımlanacağını söyledi. Peston'un aktardığına göre geliştirilen aşı araştırmacıların görmek istediği türde antikor ve T hücresi üretmeyi başardı.

Aşının işe yararlığının tam olarak anlaşılması için geniş çapta üçüncü faz deneme testlerinin yapılması bekleniyor.

Bir kaynağın aktardığına göre, bağışıklık oluşması için antikor ve T hücrelerinin oluşması gerekiyor. Dünya genelinde üzerinde çalışılan pek çok Covid-19 aşısının ikisini birden üretmediği ancak Oxford Üniversitesi destekli bu aşının ikisini de geliştirdiği belirtildi.

Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşı başarılı sonuç verirse Eylül ayında seri üretime geçilecek.