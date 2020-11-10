Oxford Üniversitesi'nin son araştırmasında dikkat çeken bulgular; Koronavirüs akıl sağlığını da etkiliyor!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Koronavirüs tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu tanısı konuldu.



Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 271 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 51 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.



Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar Koronavirüs tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

En çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı

Çalışmada Koronavirüs bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı. Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, "Covid-19 geçirenlerin akıl sağlığı sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.



Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının Covid-19'a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği akıl sağlığı bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD'de 69 milyon kişinin verileri incelendi. Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1'inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi. Çalışmada ayrıca, akıl sağlığı bozukluğu bulunan kişilerin Kovid-19'a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu.