Oxford Üniversitesi'nin çalıştığı Koronavirüs aşısı Güney Afrika ve Brezilya'da gönüllüler üzerinde denenecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında ilerleme kaydeden firmalardan biri olan AstraZeneca, aşıyı Britanya dışında Brezilya ve Güney Afrika'da da gönüllü insanlar üzerinde deneyecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, insanlar üzerinde test aşamasına geçen Oxford Üniversitesi ile çalışarak yeni tip Koronavirüs aşısı üreten AstraZeneca şirketi Güney Afrika'nın yanı sıra Brezilya ile de anlaşarak deneyler genişletmeye başladı. Sao Paolo Federal Üniversitesi'yle anlaşan şirket, Brezilya'yı virüsün yayılma hızının çok yüksek olması nedeniyle seçti.

Güney Afrika'daki deney süreci ise Witaterstrand Üniversitesi ile ortaklıkta gerçekleşecek ve 2 bin kişi test edilecek. Aşıyı olanlar 12 ay boyunca gözlemlenecek ve işe yarayıp yaramadığı kaydedilecek.

ChAdOx1 nCoV-19 isimli geliştirilen aşının üzerinde test edilmesi için Britanya'da 4 binden fazla kişi kayıt oldu. Oxford Üniversitesi ek 10 bin katılımcı daha beklendiğini söylüyor.

Aynı aşının ABD'de 30 bin gönüllüde denenmesi bekleniyor.