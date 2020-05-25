Oxford Üniversitesi'nden 'Koronavirüs aşısı' açıklaması: Sonuç alamama ihtimali var

Sunday Telegraph'a konuşan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Direktörü Prof. Adrian Hill, "Hem zamana karşı hem de kaybolmakta olan virüse karşı bir yarış içinde olduklarını" belirtti. Hill, "Daha önce Eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemiştik. Ancak şimdi yüzde 50 hiç sonuç alamama ihtimali var" şeklinde konuştu.

Aşı testine katılmaya gönüllü olan 10 bin kişi içinde 50 kişiden az kişinin virüse yakalanma ihtimali beklediğini söyleyen Hill, bu ihtimal 20'den aza düşerse, sonuçların anlamlı olmayacağını belirtti. Hill, "Covid'in en azından kısa bir süre daha bizimle kalmasını istediğimiz garip bir durumdayız" diyerek denemelerin sağlıklı sonuç vermesi için toplumda enfeksiyon oranının belli bir düzeyde olması gerektiğini vurguladı.