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Koronavirüs

Oxford Üniversitesi'nden 'Koronavirüs aşısı' açıklaması: Sonuç alamama ihtimali var

"Etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemiştik, ancak şimdi yüzde 50"

25 Mayıs 2020 21:08

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Adrian Hill, "Daha önce Eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemiştik. Ancak şimdi yüzde 50, hiç sonuç alamama ihtimali var" dedi.

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