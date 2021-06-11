Oxford Üniversitesi'ndeki akademisyenler, sömürgeci heykelinin olduğu binada ders vermeyi reddetti

Güney Afrika'daki ırkçılığın mimarı olarak görülen Cecil Rhodes'un Oxford Üniversitesi'ndeki heykeli onlarca yıldır eleştiriliyor. Bazı akademisyenler, heykelin bulunduğu Oriel College'da ders vermeyi reddedeceklerini söyledi.

The New York Times'ın haberine göre, İngiliz emperyalist Cecil Rhodes'un Oxford Üniversitesi'ne bağlı Oriel College'daki heykeli, uzun süredir tartışmaların odağında. 150'den fazla akademisyen, heykelin olduğu binada ders vermeyi kabul etmediklerini belirtti. Bu durum, Oriel College'daki 300 lisans öğrencisinden hiçbirine ders verilmeyeceği anlamına geliyor.

Akademisyenler, Oriel College'ın lisans öğrencilerine eğitim vermeyi ve üniversitenin sponsorluğundaki etkinliklere katılmayı reddettiklerini belirten bir mektup paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde, Oxford Üniversitesi'ndeki Magdalen College'ın bazı öğrencileri, İngiliz monarşisinin sömürge tarihini hatırlattığını savunarak Kraliçe II. Elizabeth'in portresini kaldırmıştı.

TIKLAYIN I Oxford Üniversitesi'ne bağlı okulda öğrenciler "sömürgecilik tarihini hatırlattığı" gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portresini kaldırma kararı aldı

Oriel College'ın müdürü ve İngiltere Parlamentosu'nun üst meclisi Lordlar Kamarası'nda muhafazakar bir milletvekili olarak görev yapan Neil Mendoza, etnik azınlık öğrencilerinin günlük hayatlarını iyileştirme yönünde planlar yapıldığından bahsederken heykelin kaldırılması konusunda bir yorum yapmadı.

Üniversitenin Coğrafya profesörü Danny Dorling "Heykelin varlığı üniversitenin itibarına bir lekedir. Bir ırkçı heykelini bir üniversite binasının en yüksek kaidesine koyamazsınız." dedi.

Cecil Rhodes kimdir?

Britanya doğumlu Cecil Rhodes, 1890'da Güney Afrika'daki Cape Kolonisi'nin başbakanlığını yaptı.

Oriel College'da okuyan Rhodes, elmas şirketi De Beers aracılığıyla büyük toprak parçalarını ilhak etti ve binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Biyografi yazarları ve tarihçiler, Rhodes'un yerlilere yönelik ayrımcı politikalarının, ırkçılığın önünü açtığını savunuyor.