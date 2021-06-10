Oxford Üniversitesi'ne bağlı okulda öğrenciler "sömürgecilik tarihini hatırlattığı" gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portresini kaldırma kararı aldı

Oxford Üniversitesi'ni oluşturan kolejlerden biri olan Magdalen College'de öğrenciler, Kraliçe 2. Elizabeth'e ait bir portrenin kaldırılması için oy verdi. Portrenin, Britanya'nın sömürgeci geçmişini yansıttığı belirtildi.

The Hill'de ye alan habere göre, Magdalen College'de öğrenciler "Britanya monarşisi ve sömürgeci geçmişinin aldatıcılığına" yönelik endişelerini dile getirerek okulda asılı Kraliçe Elizabeth portresinin kaldırılmasını talep etti.

Öğrencilerin portreyi kaldırma kararı çok sayıda eleştiri aldı. Eleştirenler, üniversiteden öğrencileri kınamalarını, İngiliz tarihinin silinmemesi gerektiğini savundu.

Magdalen College Başkanı Dinah Rose, Twitter'dan kararın öğrencilere ait olduğunu, söz konusu portrenin 2013 yılında öğrenciler tarafından alındığını anlattı. Rose "Belki yeniden asma kararı alırlar, belki asmazlar. Bu sırada portre, güvenli bir şekilde muhafaza edilecek" dedi.

Rose, öğrencilerin okuldaki zamanının inançlarını keşfetmek ve meseleler üzerine tartışmakla ilgili olduğunu vurguladı.