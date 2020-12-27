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Koronavirüs

Oxford ile Koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot: 'Kazanan formülü' keşfettiğimize inanıyoruz

Aşının üçüncü faz klinik testlerinin açıklanması bekleniyor

27 Aralık 2020 07:27

Oxford Üniversitesi ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca şirketinin CEO'su Pascal Soriot, aşının mutasyon virüse karşı da etkili olabileceğine inandığını söyledi. Soriot, aşının etkililiğini geliştirecek olan "kazanan formülü" kutlarken daha çok test yapılacağını ekledi. 

The Sunday Times'a konuşan AstraZeneca CEO'su Soriot, araştırmacıların virüsün Britanya'da ilk tespit edilen mutasyon virüse karşı aşının etkili olacağına inandığını aktardı. Soriot, daha fazla test yapılması gerektiğini vurgularken "Kazanan formülü' keşfettiğimize inanıyoruz" dedi. Soriot, Aşıyla ilgili verilerin daha sonra duyurulacağını ekledi. 

Oxford/AstraZeneca aşısının ilk açıklanan etkililik oranları, yarım doz ve sonra tam doz aşılanan kişilerde yüzde 90'a varan etkililik olarak açıklanmıştı. 

AstraZeneca sözcüsü, "Aşı düzenleyici kurum Oxford/AstraZeneca aşısının üçüncü faz klinik test sonuçlarını inceliyor." dedi. 

Britanya hükûmeti 100 milyon doz Oxford/AstraZeneca aşısı sipariş etmişti. Sunday Telegraph, Oxford/AstraZeneca aşının piyasaya 4 Ocak'ta sürülebileceğini söyledi.

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