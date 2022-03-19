Oxford’da sahneye hırkayla çıkan Hasan Can Kaya: Unutmuşlar, daha doğrusu çantamı annem hazırlamış

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden davet almasına sevindiğini söyleyen Komedyen Hasan Can Kaya, “Asgari ücretle geçinen insanımız da izliyor, entelektüel birikimi olan insan da. Programıma Sorbonne dahil dünyanın pek çok önemli üniversitesinde çalışan akademisyenleri konuk etmişliğim var. Oxford'dan davet almak bu durumun nişanesi oldu açıkçası. Evrensel bir dünyaya hitap edebildiğimi anladım” dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, “Oxford'da konuşma yaptığım salon dünyanın en prestijli konferans salonlarından biriymiş. Benden önce Obama, Clint Eastwood konuşma yapmış salonda. Herkes siyah elbise giyip papyon takıp gelmişti. Bir tek bende yoktu” diyen Kaya, “Ekip unutmuş takım elbiseyi bavula koymayı. Daha doğrusu ‘Anneniz hazırladı bavulu’ dediler. Ben de hırkayla çıktım. Hırkanın sınıfı yoktur ya. Silikon Vadisi'ndeki milyarderler de giyer entelektüel de yoksul da. Biraz durumu oraya getirdik. Çalıştı bence” ifadelerini kullandı.

“Muhtemelen annem bir torun haberi alsaydı daha çok sevinirdi”

Can Kaya, “2018'de babamı kaybettik, o yıllarda ablam da kanser atlattı. Bunun için muhafazakâr olmasa da bizim ailede dünyevi başarıları aşırı bir şekilde coşkuyla karşılama durumu yok. Muhtemelen annem bir torun haberi alsaydı daha çok sevinirdi” diye anlattı.

"Ofansif şaka topuna giriyorsan karşındakini güldürmek zorundasın"

“Beni seven ve izleyen insanların mizah anlayışının kaliteli olmasına bağlıyorum” diyen Kaya, şöyle konuştu:

“Çoğu kendiyle barışık insanlar. Kendiyle barışık olan insan, kendisiyle dalga geçmeyi sever. Küçük kompleksleri yoktur. İddialı bir tarzımın olduğunun farkındayım ama bu iddianın altını doldurmak daha önemli. Ofansif şaka topuna giriyorsan karşındakini güldürmek zorundasın. Bunu başaramazsan aynı şekilde çuvallaman da iddialı olur.”

"Biraz da galiba grup terapisi oluyor programlarım"

Kaya kendisine yöneltilen, “İnsanlara travmalarını anlattırmayı ve onlara güldürmeyi nasıl beceriyorsun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birisi aldatıldığını anlatıyor. Malum, aldatılma bir travmadır. Bunu da dışarıda arkadaş olma ihtimali az olan bir insan grubunun içinde anlatıyor hem de. Ama buna hep beraber gülüyoruz. Naçizane bu travmayı tedavi ediyoruz gülerek. Biraz da galiba grup terapisi oluyor programlarım.”