Oxford aşı programı başkanı: Britanya'da yoğun bakımdaki Koronavirüs hastalarının neredeyse tamamı aşısız

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Oxford aşı programının başında bulunan Sir Andrew Pollard, Britanya'da yoğun bakımdaki Koronavirüs hastalarının büyük çoğunluğunun aşısız insanlar olduğunu ifade etti.

Pollard, Delta varyantı hala birçok kişiyi enfekte etse de aşılıların yoğunlukla çok hafif semptomlar gösterdiğine dikkat çekti.

The Guardian için bir yazı kaleme alan Pollard, "Şu anda Britanya genelindeki yoğun bakımlarda çekilen korkunç görüntüler çoğunlukla aşı olmayanlarla kısıtlı" dedi.

Pollard, "Genel olarak Covid-19 artık aşılılarında hastalığı değil. Birkaç istisna dışında aşılar boğucu acıyı önlüyor" ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranının düşük olduğu ülkelerin pandeminin yeni dalgalarından çok daha kötü etkileneceğini ifade eden Pollard, "Aşılanma şansına sahip olanlar için hikaye artık çok daha farklı. Aşılılar için çoğunlukla bu artık hafif bir rahatsızlıktan fazlası değil" diye konuştu.