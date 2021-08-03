"Sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için ağaç dikmeyi planlayan hükümetler, gıda fiyatlarını artırabilir"

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için ağaç dikmeyi planlayan hükümetleri, gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarını artırabilecekleri konusunda uyardı.

The Guardian'ın haberine göre; ağaç dikmek, iklim kriziyle mücadelenin kilit yollarından biri olarak düşünülse de, ormanlar için ihtiyaç duyulan arazi miktarı çok büyük. Küresel sera gazı emisyonlarını dengelemek için gereken alanın küçük bir bölümünün bile ormanlaştırılması, artan dünya nüfusunu beslemek için gereken araziye taşacaktır. Ağaç dikme yoluyla 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için en az Hindistan'ın beş katı büyüklüğünde bir alan gerekiyor.

Hiç kimse bu ölçüde ağaç dikmeyi önermese de, raporun yazarları, gerekli dikim ölçeği ve gıda fiyatlarındaki artışlardan kaçınılması durumunda telafinin ne kadar sınırlı olması gerektiği hakkında bir fikir verdiğini söyledi.

"Ancak birçok ülke ve şirket yeniden ağaçlandırma hakkında konuşuyor ve ilk soru şu: Bu toprak nereden gelecek?”

Oxfam iklim politikası başkanı ve raporun ortak yazarı Nafkote Dabi, şunları söyledi: "Hükümetler net sıfır taahhütlerini nasıl yerine getirmeyi planladıkları konusunda şeffaf olmadıkları için ne kadar araziye ihtiyaç duyulacağını söylemek zor. Ancak birçok ülke ve şirket yeniden ağaçlandırma hakkında konuşuyor ve ilk soru şu: Bu toprak nereden gelecek?"

Dabi, şöyle devam etti: “Zaten dünya çapında yüz milyonlarca insan aç kalıyor. Ülkelere topraklarını nasıl kullanacakları konusunda danışmamız gerekiyor ve ülkeler ve şirketlerin, dengelemeye güvenmeden önce emisyonlarını azaltmaları gerekiyor. Ayrıca, küresel olarak en büyük ikinci emisyon kaynağı tarımdan kaynaklanan emisyonları da azaltmamız gerekiyor"

Raporda ayrıca, en yaygın kullanılan dengeleme önlemlerinden yeniden ağaçlandırma ve yeni ormanların dikilmesinin, gıda güvenliğini riske atma açısından en kötü seçenekler arasında olduğu ortaya çıktı.

Analize göre, insanların karbonu tutarken toprağı yiyecek için kullanmalarına da izin veren, ekili alanlarda mera yönetimi ve toprak yönetimine odaklanan, doğaya dayalı çözümler çok daha başarılı.