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Ekonomi

OVP öncesi dolar/TL'de durum ne?

OVP, saat 11.00'de açıklanacak

20 Eylül 2018 12:22

Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle dün yönünü aşağı çeviren dolar/TL bu sabah 6.25 civarında seyrini sürdürürken, piyasalar bugün açıklanacak olan OVP'ye odaklanmış durumda.

Saat 11.00 itibariyle açıklanması beklenen OVP'de TCMB'nin sert faiz artışı ardından mevcut para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor.

OVP'de piyasa beklentilerini karşılayan bir program açıklanması halinde TL'ye destek olması bekleniyor.

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