Ekonomide yol haritası belli oluyor; Albayrak, OVP'yi açıklayacak

Gelecek üç yılı kapsayacak olan yeni Orta Vadeli Program (OVP), bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından saat 11.00'de açıklanacak.

2019-2021 yıllarını kapsayacak ilk orta vadeli Program (OVP) bugün saat 11.00'de İstanbul’da açıklanacak. OVP ile birlikte Orta Vadeli Mali Planı'n da yayımlanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce “tasarruf” sinyali vermişti.

Bakan Albayrak 2019 için büyüme hedefinin yüzde 3-4 aralığında tutulacağını ve kamuda güçlü bir tasarruf, yatırım önceliklendirme ve verimlilik-etkinlik sağlama yönünde unsurları olacağını açıklamıştı. Son dönemde finansal kesimden kamu ve özel sektörün dış kaynak sağlamadan kaynaklı risklerinin yönetiminin nasıl sağlanacağına yönelik OVP’de işaretler beklendiği vurgulanmıştı. Bu kapsamda, özellikle ekonomik dengelenmeye yönelik 2019 için bir yol haritası ve buna bağlı mali hedefler konusunda kullanılacak araçlara yönelik beklenti oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamalarda OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacaklarını belirterek, "Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak; küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak" demişti.

Öte yandan Reuters'a bilgi veren bir kaynak, "Yılın ilk yarısında büyüme oldukça iyiydi ancak baz etkisinin yanı sıra kurdaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomide yaşanan gelişmeler ikinci yarıda büyümeye olumsuz yansıyacak. Üçüncü çeyrekte sıfıra yakın bir büyüme ya da daralma gözüküyor. Son çeyrekte de bir daralma ortaya çıkacak. Bu yıl büyümenin yüzde 3.5-4 aralığında olması muhtemel. Bu rakam OVP'de yer alacak" dedi.

OVP'nin İstanbul'da yapılacak toplantıda Albayrak tarafından üç yıllık olarak açıklanacağını kaydeden bir yetkili, "Ayakları yere basan bir program olacak. Güvenin yeniden tesisi için gerekli mesajların verilmesi temel hedeflerden biri. Her bakanlık üzerine düşeni yapacak. Bu konuda bakanlıkların da yoğun bir çabası var" dedi.