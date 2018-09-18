Abdulkadir Selvi: OVP açıklandıktan sonra Almanya'ya çıkarma yapılacak

Ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) yatırımcıların bu haftaki en önemli gündem maddesi. Perşembe günü açıklanacağı belirtilen OVP'de gerçekçi bir ekonomi tahmini ve ekonomi modeli beklentisi mevcut. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak OVP'nin piyasaların beklentilerini karşılaması halinde ekonomik krizin kontrol altına alınmaya başlanacağı vurgusu yaptı.

"Gecikmelere rağmen doğru siyasi ittifaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl aradan sonra 28-29 Eylül’de Almanya’ya yapacağı ziyareti işaret eden Selvi, OVP açıklandıktan 1 gün sonra ekonomi yönetiminden, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Almanya’ya gideceğini kaydetti. . Yazar bu gelişmeler ışığında, Türkiye krizin önlenmesinde bazı gecikmelere rağmen piyasaların ruhuna uygun kararlar aldığını Batı dünyası ile doğru siyasi ittifaklar kurduğuna dikkati çekti.

Abdulkadir Selvi'nin "Piyasaların OVP beklentisi ve Brunson olayındaki gelişme" başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Geçen haftayı Merkez Bankası’nın 6.25 baz puanlık faiz artışıyla kapattık.

Uzun bir süre sonra döviz ilk kez geriledi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda kuşkuları oluşan uluslararası finans çevrelerine güçlü bir mesaj verilmiş oldu. Dövizde yükselişin başladığı 10 Ağustos tarihinden bu yana en etkin önlem devreye sokuldu.

Bu hafta piyasaların gözü perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Plan’da olacak. OVP, piyasaların beklentilerini karşıladığı takdirde ekonomik krizin kontrol altına alınmaya başladığını söyleyebiliriz. Türkiye geçmiş dönemlerde de ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı. Ancak bu kez ekonomik boyutundan ziyade ABD ile siyasi bir kriz yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “ABD tarafından Türk ekonomisine yapılan sistematik bir saldırı” diye tanımladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “müttefikini ayağından vurma”ya benzettiği bir durumla karşı karşıyayız.

Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından İstanbul’da açıklanacak olan OVP’de cari açığın düşürülmesi, kamudaki tasarrufun yıllara göre takvimlendirilmesi, büyümenin istikrara kavuşturulması gibi hedefler yer alıyor. Bir ara OVP 5 yıllık olacak denildi ama Bakanlık yetkililerinden aldığım bilgiye göre OVP 3 yıllık hedeflere göre hazırlanıyor. Piyasaların beklentileri ile OVP’deki hedefler örtüştüğü takdirde kriz beklentisinde bir kırılma yaşanması bekleniyor. Ekonomin yüzde 50’si güvendir. Hele kriz dönemlerinde bu oran daha da yükseklere çıkar. Eğer OVP piyasalara güven verirse önemli bir psikolojik sınırın aşılması bekleniyor. Tüm çabalar krizin derinleşmesini önleyip uzamasının önüne geçmek.

Almanya'ya çıkarma

Batı ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıl aradan sonra 28-29 Eylül’de Almanya’ya yapacağı ziyaret önemli olacak. Erdoğan’ın ziyaretinden önce 21 Eylül’de, hem de OVP açıklandıktan 1 gün sonra ekonomi yönetiminden üç bakan Almanya’ya gidecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacaklar. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Maliye Bakanı Scholz ve Ekonomi Bakanı Altmaier’le bir araya gelecek. Türkiye krizin önlenmesinde bazı gecikmelere rağmen piyasaların ruhuna uygun kararlar aldı, Batı dünyası ile doğru siyasi ittifaklar kurdu."

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