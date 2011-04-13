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Yaşam

OVİT'TE 5 KİŞİ KURTARILDI RİZE (A.A)

13 Nisan 2011 13:40

-OVİT'TE 5 KİŞİ KURTARILDI RİZE (A.A) - 14.04.2011 - Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2600 rakımlı Ovit Dağı'nda, gece yapılan yol açma çalışması sırasında, iş makinelerinin önüne yeni bir çığ düşmesi sonucu kısa bir süre mahsur kalan 5 kişinin, yapılan çalışma sonucu kurtarıldığını söyledi. Hacımüftüoğlu, Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan Ovit Dağı Üçoluklu Çeşme mevkisinde, çığ nedeniyle mahsur kalan 16 kişinin, dün akşam kurtarıldıklarını anımsattı. Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından, yolun açılması için ekiplerin çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Gece yapılan çalışma sırasında iş makinelerinin önüne yeni bir çığ düşmesi sonucu 5 kişiden oluşan ekip, burada kısa bir süre mahsur kaldı. Mahsur kalanlar jandarma ve diğer görevliler tarafından sabaha doğru kurtarıldı'' dedi. Hacımüftüoğlu, yolun şu an itibariyle ulaşıma tamamen kapalı olduğunu vurgulayarak, ''Çığın diğer tarafında 2 kamyon, bir otomobil ile bir de midibüs bulunuyor. Bu araçları buradan almak için yolu açacağız. Ancak bunun için acele etmeyeceğiz. Çünkü yeniden çığ gelme ihtimali olabilir. Şu an için yolu açma çalışması yapılmıyor. Çalışma yapılması için uygun şartların oluşmasını bekleyeceğiz'' diye konuştu. Öte yandan İkizdere ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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