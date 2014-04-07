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Ovacık'ın AKP adayı Berkin'in akrabasıymış

TKP'nin ilk defa belediye başkanlığı kazandığı Dersim'in Ovacık ilçesinde, AKP adayının geçen ay hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı

07 Nisan 2014 15:05

Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan ve geçen ay hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın akrabasının Tunceli'nin Ovacık ilçesinde AKP'den belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

İlk defa Türkiye Komünist Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığı Ovacık ilçesinde, 2004'de AKP'nin, 2009'da CHP'nin seçimi kazandığı ilçede TKP 656 oy alırken, BDP 607, CHP 281 ve AKP ise 227 oy aldı. AKP'nin adayı 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve ilçede sevilen bir isim olan Hasan Hüseyin Dizi'ydi. Dizi, Ovacık Adliyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken kazandığı belediye başkanlığı için bir kez daha niyetlendi ama yenilgi yaşadı.

Eski belediye başkanı Dizi'nin Berkin Elvan'ın anne tarafından akrabası olduğu öğrenildi. Dizi'nin yeniden seçilememesi ve çok düşük oy almasının arkasında ise Berkin Elvan olayına gösterilen tepki olduğu belirtildi.

Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, AKP İlçe Başkanı Şükrü Şamvereli, dışarıdan gelen memurlardan oy aldıklarını ama halktan alamadıklarını söyledi. Şamverdi, Berkin Elvan'ın ölümünden sonra yaşananların ve adaylarının Berkin Elvan'ın akrabası olmasının sonuçlara yansımasını şöyle anlattı:

"Berkin olayı bizi mahvetti, yoksa şansımız yüksekti. Berkin Elvan'ın annesinin akrabası Hasan Hüseyin Dizi burada belediye başkan adayımızdı. Kendisi, bir önceki dönemde de belediye başkanımızdı. O tepki olmasaydı başkan olurdu. Halkın sorunlarıyla çok ilgileniyordu. Siyasi anlamda bir şeyler yapabilirdi. Kaybeden halk oldu. Hepsine saygı duyarım ama hizmet verecek adamı seçmeliydiler. Bu halk sana oy verdi ama bakalım sen bu halka ne vereceksin? Sonuçta bu hükümet Ovacık'a büyük hizmet yaptı. Yol, üniversite, hastane… 220 öğrenci var burada şimdi. Ama en düşük oy oranı Ovacık'ta.."

 

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