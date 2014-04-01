Gökçek: Berkin için sokağa dökülen marjinaller, Kılıçdaroğlu ve baronlardan talimat aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimi kazandığını belirterek Ankara'da 124 bin oyun geçersiz sayıldığını, yapılan itirazın ardından 'AKP'nin açık ara seçimleri kazanacağını' söyledi. YSK önünde bekleyen CHP'lileri eleştiren Melih Gökçek CHP ve Fethullah Gülen cemaatinin birleşerek insanlara sokağa dökmek istediklerini iddia etti. Gökçek, "Berkin'in vefatından sonra bu marjinal gruplar sokağa döküldü. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu ve baronların talimatıyla bu marjinaller bir anda sokaklardan çekildi"dedi.

Ankara'daki seçim tartışması sürüyor. Protestoculara TOMA'larla müdahalenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Gökçek CHP Fethullah Gülen cemaati ve cemaat bünyesindeki yayınlardan Cihan Habe Ajansı'nı eleştirdi. Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçimler sonuçlandı. Sonuçta 32 bin 90 oyla başkanlığı kazandık. Bütün partiler kendinin güçlü ıoldukları yerlerde itiraz yaptılar, biz de yaptık. Bizim tek itirazımız oldu, maddi hatalar için oldu. Birleştirme tutanağında Gökçek’in 200 oyu çıkmış, o oylar başka partiye gitmiş. Hataları bulduk bugün itiraz yaptık. 10 bin civarında oyumuz artacak.Bu hatalar çok net.

Ankara genelinde 124 bin oy iptal edildi. Bizim tespitlerimize göre 90000 bin oy iptal edildi. CHP 41 oy alıyor. İptal edilen oy pusulasının %80’i bizim oyumuz, açık ara bir fark var, dün ve bugün CHP milletvekilleri Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu devamlı olarak insanları sokağa döküyorlar. Bunlar yarın çıkacak olayları tahmin etmek amacıyla.

'Sokaklara dökülen marjinaller CHP ve baronlardan talimat alıyor'

Ben tahrikler olacağını söylemiştim, Sarıgül’ün basın toplatışındaki tahrikleri de bu sözleri doğruluyor. YSK üstünde baskı kurulmak isteniyor. Mansur Yavaş devamlı olarak tahrik ediyor, çok enteresan tahrikleri yaptı. Mansur Yavaş’ın tweetlerine bakın nasıl tahrik ettiğini göreceksiniz. Bu olayların iki sorumlusu vardı. Bu olaylardan birinci derecede CHP sorumludur.

Cemaat yurtlarında çocukları sokağa salmak isteniyor. Türkiye’de karmaşa çıkmazsa bir takım kişiler kendilerini endişe içinde. Chp’nin tek umudu karmaşa çıkarmak, daha önce Berkin'in vefatından sonra bu marjinal gruplar sokağa döküldü. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu ve baronların talimatıyla bu Kılıçdaroğlu "sokaktan çekilin" dedi, hepsi çekildi. Tek merkezden talimat veriliyor. Savcılara suç duyurunda bulunuyorum. Bu olayların sorumlusu CHP. Twitterdan bir orada toplanalım bir burada toplanalım deniyorum. Burada bir hadise çıkarsa bizim tarafımızdan savcılığa bildirilecektir.

Cemaat 4 puan etkiledi

Cemaat 4 puan civarında destek verdi. MHP Mansur Yavaş'a destek verdi 8 puan civarında. Bu durumda bu sonuca vardırlar. Üçlü bir ittifak gibi gözüküyor. Bu ittifakın neticesinde baronlar açık ve net olarak destek vermişlerdir. Geçen sefer de mağlup oldular. Oyumuzu 7 puan artırmış bulunuyoruz. Başbakan’ımıza teşekkür ediyorum, en büyük pay onundur.

‘Milli irade tecelli etmiştir’

Melih Gökçek'ten sonra söz alan Salih Kapusuz şunları söyledi: Ak Parti en büyük zaferini kazandı. Milli irade tecelli etmiştir. Herkes iç muhasebesini yapmalı. Kendisine yakışır istifalarda bulunmaları gerekirken sürekli başka hedefler gösteriliyor. Kılıçdaroğlu yüzde 35’in altında olursa istifa ederim dedi. Ama öyle bir pişkinlik ki etmedi. Eyy Kılıçdaroğlu sen bu propaganları hep yaptın. Herkes kimliğinle oy kullanmıştır. YSK’nın bilgisayar sistemini o kadar ileri seviyeye çıkardık ki siyasi partiler kendi ekranlarında görebildiler. Arkadaşlar şeffaf sandıktan tutun da ıslak imzalı olarak tutunaklar teslim edilmiştir. Sıhhatli bir seçim yapılmıştır.

‘1 Nisan şakası yapmış olabilirler’

Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu seçmenlerine 1 Nisan şakası yapmış olabilirler. Kazanmış olduklarını söyleyebilirler. Hala kazandık diyerek halkı yönlendiriyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz gibi sürdürüyorlar. Kıymeti yoktur. Cemaat yurtlarının hangilerinde baskı olduğunu herkes öğrenecek.

‘Sandık başkanları yanlış yönlendirdi’

Sandık başında duran başkanların yaşlı kişilere, AK Partiye oy vereceği belli olan dedelerimize, onlara ikisini birlikte koyabilirsin zarfa diyerek ısrar ettikleri ortaya çıktı.

Tartışılan sonuçlar

AKP ve CHP'nin itiraz ettiği sandık sonuçlarında, AKP yüzde 44,63, CHP yüzde 43,87, MHP yüzde 7,87 oy almış gözüküyor.