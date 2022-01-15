“ÖTV matrah güncellemesi yerli üretim araçlara yarar”

Türkiye otomotiv sektörü yılın ilk ayına değişimlerle başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında değişken döviz kurları sebebiyle ayda neredeyse iki kere zam yapmak zorunda kalan markalar, son kur değişimi ile bir miktar indirime gitmişti. Ancak buna karşın düşük ÖTV dilimindeki araçların sayısı çok az kalınca ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Otomotivlerde alınan ÖTV matrah güncellemesini değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın söz konusu değişiklikten yerli araçların yararlanacağını söyledi.

Sıfır araçlar için alınacak ÖTV matrah limitlerine yüzde 60 ve yüzde 70’lik iki yeni barem eklendiğini hatırlatan Yalçın, "265 bin TL’nin altındaki otomobillerde bu yeni ÖTV matrah güncellemesiyle bir değişiklik olmayacak. 425 bin TL’nin altındaki otomobillerde ise yüzde 5 ile 10 arasındaki oranlarda bir geri gelme gerçekleşecek. Özellikle yerli üretim araçlar bu dilimde kalıyor. Bu sebeple bu değişimden onların yararlanacağını söylemek doğru olur. İkinci ele ise indirim yansıması 1 ay sonrasında olabilir" dedi.

“İkinci elde yansıması hemen olmaz”

Sıfır otomobil pazarındaki değişimlerin ikinci eli de etkilediğine vurgu yapan Hüsamettin Yalçın şöyle dedi:

“Türkiye ikinci el otomotiv piyasasında sıfır araç pazarının 3 katından fazla işlem gerçekleşiyor. Elbette sıfır araç pazarında yaşanan değişimler ikinci eli de etkiliyor ancak bu değişim bugünden yarına gerçekleşemez. İkinci elde zaten şu an satıcıların araç fiyatlarını geri çekmeye başlamasından kaynaklı hafif bir fiyatlarda geri gelme var. Bu ÖTV matrah güncellenmesiyle birlikte yaklaşık 1 ay sonra ikinci elde gene buna bağlı hafif geri gelmeler görebiliriz.”

“İkinci elde ilan sayısı ikiye katladı”

İkinci elde fiyat değişiminin yalnızca belli modellerde olabileceğini de vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şöyle devam etti:

“2021 model yerli üretim araçlarda etki görmemiz muhtemel olacaktır. Yüzde 3-4 bandında bir geri gelme olabilir. Diğer araçlarda ise ÖTV matrah dilimleri değişiminin pek bir etkisi olmasını beklemiyorum. Tüketicinin nakit ihtiyacı önemli ölçüde arttığı için, geçtiğimiz aya göre ikinci elde arz da ciddi ölçüde yükseldi. Bir ay öncesine göre kimi ilan platformlarındaki satılık ikinci el araç sayısı 2 katı yükselmiş durumda. Hal böyleyken arzın bollaştığı dönemde ikinci el fiyatlarında yeni bir yükseliş zaten görülmez. İlerleyen dönemde de yeni fahiş yükselişler veya dramatik düşüşler öngörmüyoruz. Fiyatlar 1 ay sonra daha da iyi bir pozisyona gelecek gibi görünüyor.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarılmıştı.

Matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 olarak belirlenmişti.

TIKLAYIN: Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Matrah limitleri değiştirildi