Otoyolda yarışırken öldürüp kaçtılar

Yarış yapan 2 araçtan biri, Ender Albayrak’ın kullandığı eşi Sevinç Albayrak’ın da bulunduğu otomobile çarptı. Kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi yaya olarak kaçtı.

Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre, Tekirdağ’da, Çerkezköy - Çorlu Karayolu’nda yarış yapan 2 araçtan biri, her şeyden habersiz yolculuk eden Ender - Sevinç Albayrak çiftini ayırdı. Olay, Çerkezköy - Çorlu Karayolu'nun kamyon garajı yakınında önceki akşam geç saatlerde meydana geldi. Yarış yapan 2 araçtan biri, Ender Albayrak’ın kullandığı eşi Sevinç Albayrak’ın da bulunduğu otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atarak yol kenarına savrulan 2 araç da alev topuna dündü.

Kurtarmak yerine...

Kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi yaya olarak kaçarken, Sevinç Albayrak çevredeki sürücülerin yardımıyla yanan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ancak 46 yaşındaki eşi Ender Albayrak feci şekilde yanarak can verdi. Sevinç Albayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya tanık olan diğer sürücüler, daha önce de aynı yolda hız denemelerinin yapıldığını, şikâyetlere rağmen bu durumun önlenememesine isyan etti. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine giden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ise Albayrak çiftiyle Ergene İlçesi’ne bağlı Yulaflı Mahallesi’nden komşu olduklarını belirtip şüphelilerin kaçmasına tepki gösterdi.

Albayrak çifti 15 ve 20 yaşlarında 2 çocuk sahibiydi.

3 şüpheli gözaltında

Yarış yaparken kazaya neden olup, arkalarına bakmadan kaçan sürücü ve arkadaşlarının peşine düşen polis ve jandarma ekipleri, dün 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Kim dur diyecek?"

Trafiğe açık otoyollarda, bazen de şehir içinde yarış yaparak hem kendilerinin hem de diğer şoförlerin hayatlarını hiçe sayan magandalar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda da benzer çok sayıda kaza yaşandı... İşte onlardan yalnızca birkaçı:

15 Ocak 2017: Şanlıurfa’da 16 yaşındaki M.S.S.’nin kullandığı araç, yarış sırasında kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücünün yanındaki iki arkadaşı yaralandı.

13 Eylül 2016: Tokat Erbaa’da 17 yaşındaki Muhammed D. ile 19 yaşındaki Veysel E. motosikletle yarışırken çarpıştı. Kasksız gençlerden Muhammed D. hayatını kaybetti.

8 Eylül 2016: Denizli Çal’da plakasız motosikletleriyle yarışan iki arkadaş, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken birbiriyle çarpıştı. 14 yaşındaki Muhammet Furkan Korukçu öldü.

16 Nisan 2016: Kahramanmaraş’ta yarışan 2 otomobil önce birbirine, sonra da istinat duvarına çarptı. Kazada Mehmet Gözlügöl ile Mert Uzunkodalak yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı.

22 Şubat 2016: Aydın’da gece yarısı yarışan iki otobüs aynı anda gişeden geçmeye çalışınca facia yaşandı. Üniversite öğrencisi bir genç hayatını kaybetti, 3’ü ağır 12 kişi yaralandı.

Göksel GÜRSOY / GAZETE HABERTÜRK