Otostopçu robot hitchBOT ABD'de saldırıya uğradı



Robotu geliştiren ekipten, Kanada'nın Toronto Ryerson Üniversitesi uzmanı Frauke Zeller, hitchBOT'un ABD turunun ikinci haftasında saldırıya uğradığını söyledi. Zeller, robotun başının ve kollarının Philadelphia eyaletindeki bir otoparkta kimliği belirsiz kişilerce koparıldığını açıkladı. Robotun ABD'nin en doğusundaki Massachusetts'ten batıdaki Kaliforniya eyaletinde otostop çekerek gitmesi planlanıyordu. Saldırı üzerine hitchBOT projesi rafa kaldırıldı.

Sosyal medyada hitchBOT'un 'yasını tuttular'

hitchBOT'un başına gelen talihsiz olay, sosyal medyada da gündeme geldi. Otostopçu robotun Twitter hesabının 47 binden fazla takipçisi vardı. Bir takipçisi, "Seni özleyeceğiz" mesajı attı.

Zeller, robotun tüm parçaları ve geziye ilişkin veriler bir araya getirildikten sonra projenin bir bilançosunu çıkaracaklarını söyledi. Zeller, "Ondan sonra hangi somut adımları atarız, şimdilik ben de bilmiyorum" dedi.

Birahaneye götürüp selfie çektirdiler

hitchBOT adı verilen sosyal deneyle "robotların insanlara güvenip güvenemeyeceği" sınanıyordu. Otostopçu robot şimdiye kadar bu alanda olumlu deneyimler edinmişti. Robot, "metal kafasına" öpücük konduranlardan birlikte selfie çektirenlere kadar birçok iyi niyetli insanla "tanışmıştı". Kanada'da bir grup onunla gezintiye çıkmış ve kamp yapmıştı. Almanya'da ise birahaneye götürülmüş, Neuschwanstein Şatosu gezdirilmişti.

hitchBOT'un 'tepkisi'

hitchBOT, Almanya'da katıldığı bir TV programında gezisine ilişkin "görüşlerini açıklarken" şu ifadeleri kullanmıştı: "İnsanlar hakkında son derece olumlu düşüncelere sahibim. İnsanların yardımseverlik ve dostlukları olmasaydı hayatta bir şeye sahip olamazdım."

hitchBOT projesinin web sitesinde ABD'deki olayın ardından, "Bazen iyi robotların başına kötü şeyler gelebiliyor. İnsanlara olan sevgim hiçbir zaman azalmayacak" mesajına yer verildi.