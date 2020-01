Otoparklarda kredi kartı dönemi başlıyor

İstanbul genelinde her gün yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veren İSPARK, otoparklarda giriş çıkışları hızlandırmak ve sürücüleri nakit para derdinden kurtarmak amacıyla farklı ödeme seçeneklerini devreye sokacak. Kent genelinde 600 noktada 80 bin kapasiteyle otopark işletmeciliği yapan İSPARK, vatandaşlara kredi kartı ile ödeme imkanı sunacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı İSPARK otoparkı ve Kadıköy açık otoparkında başlatılan uygulama ile vatandaşlar, ünitelerin konumlandırıldığı ödeme noktalarına giderek, kredi kartları ile borçlarını ödedikten sonra otoparktan ayrılabilecek. Projenin 2015 yılı içerisinde açık ve katlı otoparklar öncelikli olarak, 50 noktada daha yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ve desteğiyle birçok yeniliği vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, “Sürücülerin kısa zamanda araçlarını park etmelerini sağlamak amacıyla, teknolojik sistemleri otoparklarımızda kullanıma alıyoruz. Farklı ödeme seçenekleri ile hem sürücülerimize zaman kazandırmak, hem de nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.





HGS ve İstanbul kart ile ödeme





İSPARK, kredi kartından sonra HGS ve İstanbul Kart ile ödeme yapılabilmesi için de teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kente otopark kültürü kazandırmayı ve teknolojik imkanlarla sektörün kalitesini artırmayı misyon edinen İSPARK, 2015 yılı içerisinde bu sistemleri hizmete sokmayı hedefliyor.





Otoparkta check-in imkanı





İSPARK, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın bir noktada hizmete açtığı ve günlük 8 TL karşılığında hizmet verdiği, servis araçları ile yolcuları havalimanına yönlendirdiği Park Et Devam Et otoparkında da check in yapılabilecek cihazları konumlandırıyor. Türk Hava Yolları ile koordineli bir çalışma yürüten İSPARK, THY’nin check in cihazlarını kısa bir süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacak. Araçlarını park eden sürücüler, havalimanına gitmeden otoparkta check in işlemlerini yapabilecek.