Parlamento muhabirlerine ‘otopark’ yasağı da geldi

TBMM'de parlamento muhabirlerine, 4 eski bakan hakkındaki Soruşturma Komisyonu ile ilgili yayın yasağı ardından bugün sabah yıllardır kendilerine tahsis edilmiş otopark alanına araç park etmeleri yasaklandı. Meclis'teki güvenlik önlemleri çerçevesinde alındığı belirtilen otopark yasağı kararının, pazar gecesi TBMM Genel Sekreteri'nin Anayasa Mahkemesi'ni eleştiren twitleriyle ilgili haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.

TBMM'de son dönemde yaşanan sahte giriş kartları ve kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılık çetesinin faaliyetlerinin faturası gazetecilere kesildi.

TBMM'de parlamento muhabirlerine e-posta ve basın koridorunda anons sistemiyle her konuda duyuru yapılması imkanı olmasına rağmen hiçbir duyuru yapılmaksızın dün kullandıkları otopark alanına bugün sabah girişlerinin yasaklandığı polisler tarafından bildirildi. Böylece parlamento muhabirleri, ana binada önünde Basın Kapısı olarak bilinen 4 No'lu Kapı girişindeki yıllardır Kullandıkları otopark alanını kaybettiklerini öğrendi.

Parlamento muhabirlerine, TBMM Çankaya Kapısı'ndaki açık alana veya eskiden taburun bulunduğu yere yapılan yeni kapalı otoparka araçlarını götürebilecekleri söylendi. Ancak bu alanlarlarda kendilerine tahsisli bir alan bırakılmadığı için yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşadılar. Oysa bu otopark alanı daha önce Gündeme getirildiğinde Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ana bina önündeki yer altındaki kapalı otopark Alanına geçebileceklerini iletmişti. PMD, genel kurul ve komisyon çalışmaları nedeniyle Sıkça nöbetlere kalan parlamento muhabirlerinin ana binaya uzaktaki alanlara sabaha KARŞI saatlerde yürümeleri Kaynaklı sıkıntılara dikkat çekmişti.

Öyle görünüyor ki PMD'nin uzlaşmacı ve miletvekilleriyle aynı şekilde yoğun mesai yapan parlamento muhabirlerine getirilen bu Baskın niteliğindeki otopark yasağı aslında meclis çatısı Altın'da gazetecilerin çalışma koşullarını zorlaştırmayı hedefleyen adımlarsan birisi.