'Otopark sorunu tarihe karışacak'

Türkiye'de ilk olacak "otopark sertifikası" uygulamasından, belediyelerin "otopark hesabı" oluşturmasına kadar getirilecek birçok düzenlemeyle, Türkiye'de park yeri sorununun yaşanmadığı yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin "otopark sorununu çözmek için devrimci nitelikte" olduğunu savunduğu düzenlemeye ilişkin ayrıntılar netleşiyor.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmayla, bugünün koşullarına göre yetersiz kaldığı ifade edilen İmar Kanunu'ndaki otopark maddesi revize edilecek, bu kapsamda yeni bir yönetmelik çıkarılacak.

Otoparklara ilişkin mevcut tebliğde "üç konut için bir otopark" şartı yer alırken, bu durum bugün "Hemen her ailenin bir aracı bulunduğu, hatta ikinci ve üçüncü araçların da kullanıldığı" göz önüne alınarak değiştirilecek.

Düzenlemeye göre, yeni yapılarda, otopark sorununun kendi parseli içinde çözülmesi gerekecek. Sorunun binanın parselinde çözülmesinin mümkün olmadığı durumlarda "otopark sertifikası" uygulaması devreye girecek.

Türkiye'de ilk olacak uygulamayla, bölgeden ya da belediyelerce işletilen yol boyu otoparklardan her daire için bir yer ayrılacak, bu bölüm tapuda tescillenerek daireyle birlikte alınıp satılacak.

Uygulamayla, parselinde otopark yeri ayrılamayan daireler için, bölgeden ya da belediyelerce yol boyu otopark işletmeciliği çerçevesinde tescillenen yerlerden bir alan ayrılacak. Tapuda, bu alanın belirlenen bağımsız bölüme tescili kaydıyla sertifika düzenlenecek. Konut, sertifikayla bir bütün olarak alınıp satılacak.



Kontrolsüz otopark işletmeciliğine son



Belediyelerin, otoparkla ilgili düzenleme yetkileri bulunmasına karşın işletmeciliğine yönelik kanundan gelen yetkileri bulunmuyor. Düzenlemeyle, artık otoparkların tasarımından yapımına ve işletmesine kadar bütün yetkiler belediyelere verilecek. Böylece bu konudaki boşluk giderilerek, kontrolsüz otopark işletmeciliği ortadan kaldırılacak.



Kanunda, belediyelerin otopark hesabı oluşturmasına yönelik bir düzenleme de bulunacak. Otopark işletmeciliğinden elde edilen tüm gelirler bu hesapta toplanacak. Bu gelirin de sadece yeni otopark alanları oluşturulması, kamulaştırma yapılması ve otoparkların inşası ile işletmesinde kullanılması zorunlu tutulacak.



Planlama aşamasında da ana arterlerin kesişme noktasına 500 metre mesafede, oradaki yoğunluk göz önünde bulundurularak otopark alanları oluşturulması gerekecek.



‘Yatak odası modeli uygulanabilir’



Yetkililer, bu çalışma kapsamında, Japonya'dan Hong Kong'a, İngiltere'den İspanya ve Amerika'ya kadar birçok ülkedeki otopark uygulamaları ve yönetmeliklerin incelendiğini vurguladı.



Hong Kong modelinde "bir evdeki yatak odası sayısı kadar otopark" zorunluluğu bulunduğunu belirten yetkililer, hastane binalarında ise metrekare, yatak ve poliklinik sayısının devreye girdiğini bildirdi.



Hangi tür yapı ve konutun ne kadar otopark ihtiyacı olduğunun, bu yönetmelik çalışmasında netlik kazanacağını ifade eden yetkililer, Hong Kong'taki "yatak odası modelinin" de uygulanabileceğini kaydetti. Yetkililer, "Ancak şu an kesin bir şey var, şimdiki gibi 3 haneye bir otopark olmayacak. Bir hanenin en az bir otoparkı olacak" ifadelerini kullandı.