Otoparka alınması yasaklanan Lens, alacakları için ihtar çekti; ödenmezse FIFA'ya gidecek!

Transferin son günü ayrılmaktan vazgeçen Jeremain Lens'e A Takım futbolcularının olduğu bölüme girmek ve otoparkı kullanmak yasaklandı. Ayrıca antrenmana geç kalırsa noterde işlem yapılacak. Lens de Beşiktaş'a karşı harekete geçti. Hollandalı futbolcu, alacaklarıyla ilgili ihtar çekti. Ödemelerin aksatılması halinde FIFA'ya gidecek.



Sporx'in haberine göre; çeşitli kısıtlamalar getirilen Lens de harekete geçti. Hollandalı futbolcu hiçbir şekilde maaşında indirim yapmayacağını söyledi. Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

Sözleşmesinde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 13.75 milyon euroyu buldu.

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