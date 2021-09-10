Beşiktaş'ta ayrılmak istemeyen futbolculara kısıtlama; A Takım otoparkı bile yasaklandı!

Beşiktaş, ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a büyük kısıtlamalar getirdi. Bu futbolcular kesinlikle A Takım'la denk gelmeyecek. Aynı otoparkı dahi kullanmayacak. Antrenmanlara bir dakika bile geç kalmaları halinde noterde işlem başlatılacak.



Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen ancak ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile ilgili radikal kararlar alındı.

Maliyetleri 7 milyon euronun üstünde

Yönetim, 3 oyuncu için aldığı kararlarlarda kesinlikle taviz vermeyecek. Ayrılmayan bu futbolcuların maliyeti 7 milyon euroyu aşıyor.



A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; bu futbolcular artık tesislerde A Takıma yaklaştırılmayacak. Araçlarını A Takım oto parkına park edemeyecekler. Ve yapacakları idmanlara geç kaldıklarında hemen noter işlemi başlatılacak.

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