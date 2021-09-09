Adem Ljajic ayrılmak için 3 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın yolları ayırmak için büyük uğraş verdiği Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetmek için 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.



Beşiktaş'ın transferin son günü sözleşmesini feshetmek istediği Adem Ljajic, 3 milyon euro isteyince siyah-beyazlı bu talebi kabul etmedi. Sırp futbolcu da, 1 yıllık sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalmaya karar verdi.

Sporx'in haberine göre; transferin son gününde Adem Ljajic ile görüşen ve 600 bin euro ödeyerek sözleşmeden çıkmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmedi.



Beşiktaş'tan bonuslarla beraber toplam 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, siyah-beyazlı yönetimden sözleşme feshi için 3 milyon euro talep etti.



Sözleşmesinde yazan 3 milyon euroluk garanti ücretin ödenmesi halinde sözleşmesini feshedeceğini ileten Adem Ljajic, Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağını ve sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti.