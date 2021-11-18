Otopark görevlisi el frenini çekmeyi unuttu, aracın sürücüsü sürüklendi

Fatih'te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geriye doğru harekete geçerek, sürücüsü Selen Dehmen'i sürükledi. Otoparkı işleten firmadan şikâyetçi olan Dehmen, "Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm, kafamı vurdum. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı." dedi.



Olay, 23 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında, Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, özel bir işletmeye ait otoparkta meydana geldi. Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorlarından olan Selen Dehmen (31), 6 yaşındaki kızıyla birlikte evine gitmek üzere, otomobilini bıraktığı otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre; otomobili getiren otopark görevlisi, aracı çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı.

Sürücü, aracın içine ayağını atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Sürücü, henüz otomobile binmeyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi.

Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Araç çok hızlı bir şekilde kaydı, kafamı vurdum"

Başından geçenleri anlatan Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşındaki kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'İçeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım.’ dedi. Ben de 'Peki.' dedim. Ancak, düzlüğe gelmeden aracı bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm, kafamı vurdum." dedi.

"Olay, hem kızımda hem de bende psikolojik etkiler bıraktı"

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 Acil Yardım ile hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğimde kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın." ifadesini kullandı. (DHA)