Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı

Otomobil sektörüyle ilgili verilerini paylaşan ''Şikayetvar'', 2021’in ilk 8 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Otomobillerde yaşanan bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu olurken, benzin istasyonlarında yer alan marketlerin pahalılığı yine can sıktı. Rapora göre sektörle ilgili toplam 27 bin 604 şikayet geldi.

Şikayetvar, otomobil sektörüyle ilgili 2021’in ilk 8 ayını değerlendiren raporunu paylaştı. Verilere göre belirtilen zaman diliminde otomobil sektör alışverişiyle ilgili karar vermek için Şikayetvar’da 6 milyon 508 bin 305 ziyaret gerçekleşti. 2020’nin ilk 8 ayında Şikayetvar üzerinden 3 bin 824 şikayet çözüme kavuşturulurken, 2021’in aynı döneminde yüzde 18’lik artışla bu sayı 4 bin 672’ye yükseldi.

En çok ziyaret araç marklarına geldi

Verilere göre 2021’in ilk 8 ayında otomobil sektöründe en çok araştırılan kategori 3 milyon 635 bin 512 ziyaret sayısıyla otomotiv araç markaları kategorisi oldu ve bu rakam otomotiv sektörü aramalarının yüzde 55.8’ini oluşturdu. Motosiklet, ATV’lerle ilgili aramalar 580 bin 144 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi oto kiralama ve filo hizmetleri 345 bin 612 arama ile izledi.

Yılın ilk 8 ayında toplam 27 bin 207 şikayet

Verilere göre bu sektörle ilgili 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 9 bin 432 şikayet sayısıyla otomobil markaları en çok şikayet edilen kategori oldu. Onu otomobil kiralama ve filo hizmetleri, akaryakıt markaları, otomotiv showroom plaza servisleri ve araç muayene istasyonları izledi.

Araçlarda en çok bağlantı sorunu dile getirildi

Platform, araçlarla ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuları da derledi. Verilere göre otomobillerdeki bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu oldu. Araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesizliği en çok dile getirilen ikinci sorun olurken, motor, fren, akü gibi parçalarda yaşanan teknik sorunlar sektörle ilgili tüketicilerin bildirdiği sıkıntılar arasında yer aldı.



Araçların güvenlik sistemlerindeki problemler ve sıfır araçlarda boyalı parçaların bulunması bu dönemde en çok şikayet edilen konular oldu.

Akaryakıt istasyonlarında en çok yaşanan sorunlar marketlerin fiyat yüksekliği ve hijyen

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konular incelendiğinde ilk sırada istasyonlardaki market fiyatlarının yüksek olması geldi. Özellikle pandemi döneminde herkesin en çok dikkat ettiği konulardan biri olan hijyen bu alanda da ortaya çıktı.



Tüketiciler akaryakıt istasyonlarında yer alan tuvaletlerin temiz olmadığını dile getirerek Şikayetvar üzerinden sorunlarını aktardı.



Kampanyalı kartla yapılan alımlarda kampanya şartlarına uyulmaması, personel bilgisizliğinden dolayı yanlış yakıt konulması, düşük kaliteli yakıt satışı ve araca verilen zarar akaryakıt istasyonlarıyla ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

"Verilen randevulara uyulmuyor''

Otomotiv, showroom, servis ile ilgili şikayetlerse şöyle sıralandı: "Verilen randevuya uyulmaması ve telefonda verilen bilgiyle yüz yüze verilen bilginin tutarsız olması, servislerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da yan sanayi olması, araç satışında personellerin aracın ücreti, modeli, özelliği hakkında eksik ve yanlış bilgi vermeleri, garantisi olan araç arızalarının karşılanmayıp, garanti kapsamı dışına alınması ve ikame araç temininde büyük sıkıntılar yaşatmaları.'' (DHA)